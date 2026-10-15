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Në Strategjinë për arsim 35+, u rekomandua kthimi në kohë në aspektin e procesit mësimor.
Para ministrit Hajrulla Çeku pati propozime që arsimi fillor të ndryshojë e të jetë një me katër dhe pesë me tetë, derisa klasa e nëntë të hiqet krejt, raporton Klan Kosova.
Nëse bëhet, po thuhet se plani e parasheh edhe ndryshimin e kurrikulës.
Por, një gjë e tillë duhet studiuar mirë, sipas njohësve të fushës.
Tashmë Sindikata e Arsimit e ministri Çeku janë në përfundim të takimeve me komunat.
E fundit është Gjakova dhe pas përfundimit të këtij cikli, do të nisin takimet në pjesën e dytë të muajit me Këshillin e Prindërve të Kosovës.
Kronika në vijim sjell detaje: