Lajmet e fundit
Me një plan, do të ideohet puna për dhjetë vjet.
Ministri i Arsimit, Hajrulla Çeku për hartimin e Strategjisë së Arsimit 2035+, po zhvillon takime bashkë me udhëheqësit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit si dhe mësimdhënësit në vend.
Nga SBAShK-u thanë se rekomandimet e personelit arsimor qenë të ndryshme.
Njohësi i fushës, Rinor Qehaja, ka deklaruar se përveç hartimit rëndësi ka edhe zbatueshmëria e plani.
Andaj sipas tij, përpiluesit duhet të kenë parasysh edhe diçka tjetër.
Sidoqoftë rreth këtij procesi televizioni ka kërkuar intervistë nga zyrtarët kompetent në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, ku ka dërguar edhe pyetje, por që një përgjigje nuk e pranoi gjatë ditës.