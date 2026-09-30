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UNICEF-i në Kosovë ka shënuar 30-vjetorin e punës në vend, duke rikujtuar ndërhyrjet dhe partneritetet e realizuara ndër vite në mbështetje të fëmijëve dhe familjeve.
Në shkrimin kushtuar tri dekadave të veprimtarisë, të cilin UNICEF-i e ka shpërndarë në rrjetin global të saj ka veçuar edhe partneritetin me “Devolli Corporation”, përfshirë “Comodita Home”, në fushën e edukimit në fëmijërinë e hershme.
Partneriteti nisi në vitin 2023, me synimin për të zgjeruar qasjen në edukim cilësor për fëmijët në komunitetet ku shërbimet mbeten të kufizuara.
Nisma e parë u realizua në Dragash, ku u hap një qendër e edukimit në fëmijërinë e hershme me bazë në komunitet, në Bresanë.
Sipas UNICEF-it, qendra u dha fëmijëve të moshës 3–4 vjeç mundësinë e parë për të marrë pjesë në aktivitete të organizuara të mësimit të hershëm pranë shtëpisë së tyre.
Në këtë qendër, fëmijët patën mundësi të mësonin, luanin dhe socializoheshin në një mjedis të sigurt dhe stimulues, ndërsa prindërit përfituan mbështetje për të balancuar jetën familjare, arsimin dhe punën.
“Nënat kanë mundësinë të përqendrohen te vetja ose te karriera e tyre”, ka deklaruar Azra Trupaj Sallahi, edukatore dhe nënë nga ky komunitet.
UNICEF-i thekson se suksesi i qendrës ndikoi edhe në krijimin e kushteve për investime afatgjata. Më pas, Komuna e Dragashit u zotua të ndërtonte një objekt të dedikuar për edukimin në fëmijërinë e hershme, me qëndrim ditor të plotë për fëmijët nga 0 deri në 6 vjeç.
Partneriteti mes UNICEF-it dhe “Comodita Home” u zgjerua në vitin 2025, duke përfshirë mbështetjen për komunitete të tjera në Kosovë dhe duke e shtrirë bashkëpunimin edhe në Shqipëri.
“Të investosh te fëmijët do të thotë të investosh te e ardhmja”, ka thënë aksionari i Devolli Corporation, Shkëlqim Devolli.
Në shkrimin për 30-vjetorin, UNICEF-i thekson rëndësinë e edukimit në fëmijërinë e hershme për krijimin e mundësive më të barabarta për fëmijët, veçanërisht për ata nga komunitetet më të cenueshme.
Sipas UNICEF-it, përmirësimi i këtyre shërbimeve kërkon angazhim të vazhdueshëm, burime financiare dhe njerëzore, si dhe bashkëpunim mes institucioneve, bizneseve dhe komuniteteve.