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E ardhmja e Raheem Sterling është bërë mjaft e komplikuar, me sulmuesin që përballet me mundësinë e një dënimi deri në dy vjet burg.
Lojtari i kombëtares angleze tani është akuzuar zyrtarisht për drejtim të rrezikshëm të mjetit, posedim të oksidit të azotit dhe refuzim për t'iu nënshtruar një testi droge.
Rasti rrjedh nga një aksident që ndodhi më parë këtë vit në autostradën M3 në Hampshire të Anglisë.
Sterling, 31 vjeç, humbi kontrollin e Lamborghinit të tij, me vlerë rreth 270,000 paund, duke u përplasur në parmakun mbrojtës. Nga incidenti nuk pati të lënduar dhe asnjë automjet tjetër nuk u përfshi.
Në atë kohë, autoritetet arrestuan lojtarin me dyshimin për drejtim mjeti nën ndikimin e narkotikëve.
Hetimi tani ka evoluar në një çështje penale, me akuza formale që e përkeqësojnë situatën e tij ligjore.
Sipas ligjit britanik, një dënim për drejtim mjeti të rrezikshëm mund të çojë në një dënim me burg.
Policia u njoftua nga shoferë të tjerë që panë Lamborghini-n e lojtarit duke devijuar në rrugë pak para aksidentit.
Pas arrestimit të tij, Sterling u lirua me kusht, por do të duhet të paraqitet në gjykatë më 15 shtator.