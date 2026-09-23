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Jose Mourinho ka nisur të përballet me kritika te Real Madridi pas shtatë ndeshjeve të para të La Ligës.
“Los Blancos” kanë grumbulluar 15 pikë, me pesë fitore dhe dy humbje, ndërsa pas disfatës 2:1 ndaj Atlético Madridit kanë mbetur gjashtë pikë pas Barcelonës.
Krahasimi me Xabi Alonson e vështirëson situatën e portugezit. Në të njëjtën fazë sezonin e kaluar, Alonso kishte 18 pikë, ndërsa Mourinho ka tre pikë më pak.
Kjo është nisja më e dobët e Real Madridit që nga sezoni 2018/19, kur Julen Lopetegui kishte marrë 14 pikë pas shtatë javësh.