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Liverpooli ka shënuar fitore bindëse ndaj Manchester Unitedit me rezultat 4-0, në një përballje që më shumë se derbi i madh anglez, u karakterizua nga dominimi i plotë i skuadrës vendase.
Manchester Unitedi po kalon një sezon shumë të dobët dhe aktualisht renditet në pozitën e 19-të, me vetëm tetë pikë të grumbulluara.
Momenti që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes ishte minuta e tetë, kur Joro u ndëshkua me karton të kuq, duke e lënë Manchester Unitedin me një lojtar më pak.
Dominik Szoboszlai zhbllokoi rezultatin nga goditja e lirë, ndërsa Florian Wirtz shënoi për 2-0 vetëm tri minuta më vonë.
Goditjen përfundimtare Manchester Unitedit ia dhanë talenti i ri Rio Ngumoha, i cili realizoi golin e tretë në minutën e 66-të, kurse "pokerin" e kompletoi Victor Munoz.
Një tjetër paraqitje zhgënjyese për Manchester Unitedin, që vazhdon të fundoset në fundin e tabelës së Premierligës, më saktë në pozitën e 19./Klankosova.tv.