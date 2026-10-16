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Tre persona kanë humbur jetën si pasojë e vërshimeve të mëdha që kanë ndodhur në Stamboll nga e mërkura.
Gazetari shqiptar që jeton dhe vepron në Turqi, Sokol Brahaj, tha për “Kosova Today” se bilanci i viktimave nuk ka ndryshuar nga dje, transmeton Klankosova.tv.
Ai shtoi se institucionet përkatëse po bëjnë të pamundurën për të marrë nën kontroll situatën pas përmbytjeve, dhe të iu dalin në ndihëm banorëve të prekur.
“Bilanci nuk ka ndryshuar që dje, por të gjitha institucionet po mundohen të marrin nën kontroll dhe të lehtësojnë jetën e banorëve që janë ndikuar nga këto përmbytje që ka pasur Stambolli”, u shpreh Brahaj në Klan Kosova.