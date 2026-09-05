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Situata e zjarrit në Himarë po shkon drejt stabilizimit.
Sipas Prefekturës së Vlorës, aktualisht nuk paraqitet më rrezik për banesat.
Forcat e angazhuara në terren po vijojnë operacionin për shuarjen dhe vënien nën kontroll të plotë të flakëve, si dhe për izolimin e vatrave që ende mbeten aktive, shkruan Euronewsal, transmeton Klankosova.tv.
Ndërhyrja po vazhdon me qëllim parandalimin e riaktivizimit dhe përhapjes së zjarrit në zona të tjera.
Autoritetet shqiptare po e monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa ekipet zjarrfikëse dhe strukturat e emergjencave mbeten në gatishmëri të plotë në terren.