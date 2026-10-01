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Një nismë e re amerikane që lidhet drejtpërdrejt me Serbinë ka hyrë në procesin legjislativ në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Projektligji, i njohur si “SRBIJA Act”, është paraqitur nga senatorët Chuck Grassley dhe Richard Blumenthal dhe është regjistruar si S.5611 në Kongresin e 119-të.
Sipas përshkrimit zyrtar, nisma mban titullin “Projektligj për autorizimin e veprimeve të caktuara në lidhje me Serbinë”. Megjithatë, deri më 1 tetor, teksti i plotë i projektligjit nuk ishte bërë ende publik në Congress.gov, ndaj nuk dihen ende në mënyrë të plotë masat dhe veprimet që propozohet të ndërmerren.
Paraqitja e projektligjit në Senat vjen pas një nisme të ngjashme në Dhomën e Përfaqësuesve, të prezantuar më herët nga kongresistët Joe Wilson dhe Bill Keating. Kjo e shtrin diskutimin për "SRBIJA Act" në të dyja dhomat e Kongresit amerikan.
Joe Wilson reagoi publikisht ndaj zhvillimit përmes platformës X, duke falënderuar senatorët Grassley dhe Blumenthal për paraqitjen e projektligjit.
Në deklaratën e tij, Wilson e lidhi nismën me situatën politike në Serbi dhe me qeverisjen e presidentit Aleksandar Vuçiq.
“Regjimi i Vuçiqit po kapet në mënyrë të dëshpëruar pas pushtetit. Populli serb duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme”, deklaroi Wilson transmeton Klankosova.tv.
Një element i rëndësishëm i zhvillimit është edhe përbërja dypartiake e mbështetjes fillestare në Senat. Chuck Grassley është republikan nga Iowa, ndërsa Richard Blumenthal është demokrat nga Connecticut. Në Dhomën e Përfaqësuesve, nisma e lidhur është paraqitur nga republikani Joe Wilson dhe demokrati Bill Keating.
Me regjistrimin e S.5611, çështja hyn tashmë në procedurat legjislative të Senatit amerikan. Hapi i ardhshëm i rëndësishëm pritet të jetë publikimi i tekstit të plotë, i cili do të bëjë të qarta masat konkrete që ligjvënësit propozojnë në raport me Serbinë.
Deri atëherë, çdo interpretim mbi sanksione, masa të tjera politike apo detyrime specifike do të ishte i parakohshëm, pasi këto elemente duhet të verifikohen në tekstin zyrtar të projektligjit.