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Sezoni i ri sportiv ka nisur, ndërsa ndeshjet, garat dhe emocionet më të mëdha tani mund t’i ndiqni në një vend – në Artmotion.
Me pakot e reja Dream, Family, Elite dhe Elite Plus, Artmotion sjell një eksperiencë të kompletuar për çdo anëtar të familjes. Në dispozicion janë mbi 300 kanale televizive, internet me shpejtësi deri në 500 Mbps, filma, seriale, dokumentarë, programe për fëmijë dhe një përzgjedhje e pasur me përmbajtje vendore e ndërkombëtare.
Për ta bërë abonimin vjetor edhe më të lehtë, klientët që e kryejnë pagesën e plotë për një vit me TOP Kartelën e ProCredit Bankës mund ta ndajnë shumën deri në 36 këste me 0% interes. Krahas kësaj mundësie pagese, ata përfitojnë edhe 2 muaj FALAS.
Vëmendja kryesore këtë sezon është te sporti. Futbolli më i mirë evropian vjen me UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Turkish Super Lig, Coppa Italia dhe DFB-Pokal.
Artmotion sjell gjithashtu emocionet nga Albi Mall Superliga e Kosovës, ndeshjet e Kombëtares së Kosovës, si dhe sporte të tjera të njohura botërore, përfshirë NBA, Formula 1, MotoGP, UFC, tenis dhe shumë gara të tjera.
Përveç sezonit të pasur sportiv, së shpejti në Artmotion rikthehet edhe spektakli më i madh televiziv, Big Brother VIP Kosova, me transmetim 24/7. Banorë të rinj, dinamika të reja dhe ngjarjet më të komentuara do të mund të ndiqen në çdo moment, drejtpërdrejt nga shtëpia.
Gjeje pakon ideale për ty dhe familjen tënde;
Dream, Family, Elite dhe Elite Plus, dhe përfito nga mundësia e pagesës.
Me TOP Kartelë, përfito 2 muaj FALAS dhe hyr në një univers argëtimi!
Për më shumë informata, vizito pikën më të afërt të shitjes së Artmotion ose telefono falas në 0800 20 500.
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