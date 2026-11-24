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Në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit janë vendosur 30 kuti fizike të ankesave, ndërsa pritet të shtohen edhe 20 të tjera.
Drejtori i spitalit u ka bërë thirrje pacientëve të raportojnë çdo shkelje, duke garantuar se nuk do të ketë hakmarrje ndaj tyre. Ankesat më të shpeshta lidhen me komunikimin e stafit shëndetësor.
Ndërsa për mungesën e barnave, nga dhjetori pritet të nisë monitorimi në kohë reale i stokut farmaceutik, për të identifikuar mungesat dhe mundësinë e huazimit ndërmjet reparteve.
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