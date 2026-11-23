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Në Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit, që nga shtatori janë ndërprerë kujdestaritë e rregullta të urologëve, infektologëve dhe pulmologëve, duke bërë që rastet urgjente të mbulohen nga specialistë të profileve të tjera.
Disa mjekë kanë shprehur kundërshtimin ndaj këtij organizimi, ndërsa familjarë të pacientëve kanë raportuar pritje të gjata dhe detyrim për t’iu drejtuar spitaleve private.
Drejtori i spitalit, Afrim Cana, e ka konfirmuar ndryshimin, duke e cilësuar si organizim të brendshëm. Sipas ShSKUK-së, kjo formë e organizimit pritet të zgjasë deri në fund të dhjetorit.
Ndiqni detajet përmes kronikës së mëposhtme: