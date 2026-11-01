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Futbolli italian vazhdon me emocione të mëdha.
Sot, të dielën, zhvillohen pesë ndeshje të xhiros së dhjetë të Serie A, me superndeshjen Juventus-Napoli që pritet të jetë kulmi i një dite të mbushur me futboll.
Spektakli nis nga ora 12:30, kur Como e pret Venezian. Skuadra e Comos synon të vazhdojë formën e mirë dhe të mbetet në garën për kreun e tabelës, ndërsa Venezia kërkon pikë të rëndësishme në luftën për mbijetesë.
Nga ora 15:00 zhvillohen dy përballje njëkohësisht. Frosinone-Torino premton një duel të fortë, me vendasit që po befasojnë këtë sezon dhe Torinon që kërkon rikthimin te rezultatet pozitive.
Në të njëjtën kohë, Lazio përballet me Cagliarin në Olimpico. Skuadra kryeqytetase synon të vazhdojë ecurinë e shkëlqyer në kampionat dhe të mbetet në garën për kreun, ndërsa Cagliari kërkon të befasojë.
Nga ora 18:00, Lecce dhe Genoa takohen në një përballje ku të dyja skuadrat synojnë pikë të rëndësishme për të përmirësuar pozitën në tabelë.
E gjithë vëmendja në mbrëmje do të jetë në Torino, ku nga ora 20:45 zhvillohet superndeshja Juventus-Napoli. Dy gjigantët e futbollit italian përballen në një duel që mund të ketë ndikim të madh në garën për pozitat e larta të Serie A.
Të gjitha këto ndeshje, që premtojnë emocione dhe spektakël, transmetohen në ArtMotion.
Programi i ndeshjeve – xhiroja e 10-të, Serie A:
12:30 – Como-Venezia
15:00 – Frosinone-Torino
15:00 – Lazio-Cagliari
18:00 – Lecce-Genoa
20:45 – Juventus-Napoli
Serie A, spektakli i futbollit italian, edhe sot në ArtMotion!