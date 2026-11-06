Lajmet e fundit
Spektakli i shumëpritur i Big Brother VIP Kosova 5 do të nisë pas pak, ndërsa interesimi i publikut për edicionin e ri po rritet gjithnjë e më shumë.
Gazetarja Gresa Nitaj, në një lidhje direkte në Edicionin Qendror të Lajmeve, ka ndarë detaje lidhur me spektaklin e sontëm dhe atë se çfarë pritet të ndodhë gjatë mbrëmjes.
“…Zhvillimet interesante dhe dinamikat përpos brenda shtëpisë, nuk kanë munguar as jashtë saj… Akuzat tejet të ashpra kanë shpërthyer në rrjet ku të gjitha janë drejt një protagonisteje, konkretishtt rreth Jonës, ku të njëjtën disa vajza e akuzojnë se Jona në të kaluarën ju ka shkaktuar bullizim në rrjete sociale…” - tha ajo.
Edhe zhvillime të tjera interesante pritet të ndodhin, PRIME do të transmetohet nga ora 21:00 në Klan Kosova.