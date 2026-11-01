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Vëmendja e adhuruesve të basketbollit sonte do të jetë te përballja mes Orlando Magic dhe Boston Celtics, dy skuadrave të Konferencës Lindore që do të matin forcat në një duel që pritet të jetë mjaft interesant.
Boston Celtics hyn në këtë ndeshje në një formë të shkëlqyer, me katër fitore radhazi, ndërsa Orlando Magic synon të shfrytëzojë faktorin fushë, ku në KIA Center pret për të marrë një tjetër rezultat pozitiv.
Kjo superpërballje e NBA-së transmetohet sonte, më 1 nëntor, nga ora 21:30, drejtpërdrejt në platformën Artmotion, në kanalin Sport 2.