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Liga e Kampionëve ka dhuruar mbrëmje të jashtëzakonshme futbolli, me 78 gola në 18 ndeshje të xhiros së dytë të fazës së ligës, sipas rezultateve.
Nëntë ndeshjet e së mërkurës sollën 46 gola, ndërsa përballjet e së martës kishin prodhuar edhe 32 të tjerë.
Nëse konfirmohet ky total, bëhet fjalë për një rekord të ri të golave në një xhiro të vetme të kësaj gare, duke tejkaluar shifrën prej 71 golash të regjistruar në xhiron e tretë të sezonit 2025/26, shkruan Kosovapress.
Feyenoord 3:2 Como
Feyenoordi arriti një fitore të ngushtë 3:2 ndaj Comos, në një përballje ku pesë golat dëshmuan se asnjëra skuadër nuk e pati të lehtë sigurimin e rezultatit.
LASK 3:6 Liverpool
Liverpooli ishte pjesë e njërës prej ndeshjeve më spektakolare të mbrëmjes, duke triumfuar 6:3 në udhëtim te LASK-u. Nëntë gola në një ndeshje e bënë këtë përballje ndër më të pasurat në gola të xhiros.
Roma 3:4 Real Madrid
Real Madridi përmbysi Romën në një ndeshje dramatike. Pas disavantazhit 3:1, madrilenët shënuan tri herë në minutat e fundit, me Endrickun dhe Antonio Rüdigerin që realizuan në fund për fitoren 4:3. Një tjetër rikthim që rikujtoi mentalitetin e famshëm të Realit në Ligën e Kampionëve.
Aston Villa 6:0 Fenerbahçe
Aston Villa regjistroi një fitore bindëse 6:0 ndaj Fenerbahçes, duke e kthyer ndeshjen në një demonstrim të forcës ofensive. Diferenca prej gjashtë golash ishte ndër rezultatet më të thella të kësaj xhiroje.
Betis 3:2 Porto
Real Betisi mposhti Porton me rezultat 3:2 në një tjetër përballje me pesë gola. Fitorja e skuadrës spanjolle kontribuoi në një mbrëmje ku ndeshjet e ngushta dhe rezultatet e paparashikueshme ishin të shumta.
Bodo/Glimt 1:0 Dortmund
Ndryshe nga ndeshjet e tjera, përballja mes Bodo/Glimtit dhe Borussia Dortmundit u vendos vetëm me një gol. Skuadra norvegjeze fitoi 1:0, duke e lënë Dortmundin pa pikë.
Manchester City 2:4 PSG
Paris Saint-Germaini fitoi 4:2 në udhëtim te Manchester City, pas një pjese të parë fantastike, të cilën e mbylli me epërsi 3:0. City reagoi pas pushimit me dy gola të Erling Haalandit, por Maghnes Akliouche shënoi për 4:1, ndërsa Gianluigi Donnarumma priti penalltinë e Ferran Torresit në fund.
Shakhtar Donetsk 3:1 AEK Athens
Shakhtar Donetsku siguroi fitore 3:1 ndaj AEK Athinës, duke shtuar edhe katër gola të tjerë në bilancin e përgjithshëm të mbrëmjes. Skuadra ukrainase arriti ta mbyllte përballjen me fitore bindëse.
Slovan Bratislava 0:3 Stuttgart
Stuttgarti fitoi 3:0 në udhëtim te Slovan Bratislava, duke e mbyllur listën e nëntë ndeshjeve të së mërkurës me një triumf pa pësuar gol.
Këto rezultate tregojnë pse Liga e Kampionëve mbetet një prej kompeticioneve më argëtuese në futbollin evropian.
Kjo xhiro do të hyjë në histori si më e pasura me gola që nga fillimi i fazës së ligës.