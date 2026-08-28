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Është hedhur në Monako shorti për fazën e ligës së Europa League 2026/27, ku 36 klubet pjesëmarrëse kanë mësuar kundërshtarët e tyre.
Skuadrat janë ndarë në katër vazo dhe shorti ka përcaktuar përballjet për secilin ekip në këtë fazë të garës, transmeton Klankosova.tv.
Në fotot e mëposhtme, të ndara sipas vazove nga 1 deri në 4, mund të shihni kundërshtarët e të gjitha skuadrave pjesëmarrëse në këtë edicion të Europa League.
Të gjitha ndeshjet do të transmetohen në kanalet e sportit në Artmotion.