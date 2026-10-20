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Liverpooli ka realizuar një përmbysje fantastike ndaj Villarrealit, duke fituar me rezultat 4-3 në një ndeshje dramatike të Champions League.
Skuadra spanjolle e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer, duke kaluar në epërsi në minutën e katërt me Georges Mikautadze, ndërsa Sergi Cardona shënoi për 0-2 në minutën e 29-të, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, Liverpooli nuk u dorëzua dhe reagoi para përfundimit të pjesës së parë. Alexis Mac Allister ngushtoi rezultatin në minutën e 36-të, kurse Ronald Araújo barazoi shifrat në kohën shtesë të pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, vendasit vazhduan presionin dhe përmbysën rezultatin. Mac Allister shënoi golin e epërsisë 3-2 në minutën e 65-të, ndërsa Florian Wirtz vetëm tri minuta më vonë realizoi për 4-2.
Villarreali nuk u dorëzua dhe shënoi golin e tretë në minutat e fundit, duke e bërë përfundimin e ndeshjes edhe më dramatik.
Megjithatë, Liverpooli arriti ta ruajë epërsinë dhe të sigurojë një fitore të jashtëzakonshme.
Një tjetër mbrëmje e paharrueshme në Anfield, ku Liverpooli dëshmoi karakter të madh duke rikthyer ndeshjen pasi ishte në disavantazh prej dy golash. /Klankosova.tv