Lajmet e fundit
Champions League sjell sonte në ekran nëntë përballje interesante, me skuadra të mëdha dhe spektakël të garantuar.
Të gjitha ndeshjet mund t’i ndiqni në ArtMotion!
18:45 | Lens – Sporting
CP Lens synon ta shfrytëzojë faktorin fushë përballë Sportingut, që njihet për lojën e organizuar dhe kundërsulmet e rrezikshme.
Një duel i hapur, ku të dyja skuadrat kërkojnë pikë të rëndësishme.
18:45 | Sabah Baku –
Slavia Pragë Sabah Baku kërkon të befasojë përballë skuadrës çeke, Slavia Pragë, e cila ka më shumë përvojë në arenën evropiane.
Mysafirët synojnë të imponojnë ritmin dhe të marrin një rezultat pozitiv.
21:00 | Arsenal – Lille
Arsenali hyn në këtë përballje me synimin për të konfirmuar ambiciet evropiane dhe për të marrë tri pikët para tifozëve të vet.
Lille do të mundohet t’ua vështirësojë punën londinezëve me disiplinë dhe kundërsulme.
21:00| Atletico Madrid - Manchester United
Një përballje me shumë peshë mes dy skuadrave që njihen për intensitetin dhe karakterin e fortë.
Atletico kërkon të shfrytëzojë atmosferën në shtëpi, ndërsa Manchester United synon të dëshmojë forcën në një transfertë të vështirë.
21:00| Galatasaray – Barcelona
Atmosferë elektrizuese pritet në Stamboll, ku Galatasaray përballet me Barcelonën në një sfidë që premton emocione. Katalanasit synojnë ta kontrollojnë lojën me posedim, por vendasit shpresojnë të bëjnë diferencën me mbështetjen e tifozëve. 21:00
| Inter – Club Brugge Interi synon të vazhdojë paraqitjet bindëse në Evropë dhe të shfrytëzojë cilësinë e skuadrës përballë Club Brugge.
Belgët udhëtojnë me ambicien për të befasuar, por zikaltrit janë të vendosur të mos lëshojnë pikë në shtëpi.
21:00|Leipzig - PSV
Dy skuadra me filozofi sulmuese përballen në një duel që mund të sjellë ritëm të lartë dhe raste shënimi. Leipzig kërkon të shfrytëzojë fushën e vet, ndërsa PSV synon të dëshmojë se mund të rivalizojë edhe në transfertë.
21:00 | Viking – Bayern
Munich Bayern Munich është favorit në letër, falë përvojës dhe potencialit të madh ofensiv, por Viking shpreson të shfrytëzojë entuziazmin dhe mbështetjen e tifozëve. Gjermanët synojnë fitoren, ndërsa vendasit kërkojnë surprizën e mbrëmjes.
21:00 |Villarreal – Napoli
Villarreali dhe Napoli përballen në një nga duelet më interesante të mbrëmjes, me të dyja skuadrat që synojnë të tregojnë vlerat në arenën evropiane.
Detajet dhe efikasiteti para portës mund të vendosin fatin e kësaj ndeshje. Të gjitha këto përballje të Champions League transmetohen në ArtMotion.
Spektakli evropian nis në orën 18:45 dhe vazhdon me tetë ndeshje të tjera nga ora 21:00./Klankosova.tv