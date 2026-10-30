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Të mbijetuarit e aksidenteve të rënda hekurudhore në Spanjë kanë kërkuar investime më të mëdha në sigurinë dhe mirëmbajtjen e hekurudhave, pas rastit të fundit që la të paktën 69 viktima.
Ata paralajmërojnë se tragjedi të tilla mund të përsëriten nëse autoritetet nuk ndërmarrin masa konkrete.
Ekspertët e infrastrukturës theksojnë se rritja e numrit të udhëtarëve duhet të shoqërohet me më shumë investime në mirëmbajtjen e linjave dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të trenave.