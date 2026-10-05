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Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, ka shpallur zgjedhje të parakohshme parlamentare më 29 nëntor, pas disa humbjeve të fundit në parlament lidhur me ligjet për adresimin e krizës së banesave.
Vendimi erdhi pasi parlamenti rrëzoi dy dekrete të propozuara nga qeveria e pakicës, të cilat synonin mbrojtjen e qiramarrësve në tregun e banesave me qira.
Në vend protestat janë shtuar pas dëbimit të një 87-vjeçareje nga banesa e saj, pasi nuk kishte mundësi të përballonte rritjen e madhe të qirasë.
Në një adresim televiziv, Sanchez tha se për të realizuar reformat i nevojitet “një shumicë progresive më e gjerë” që mund të kapërcejë, siç tha ai, “rezistencën e elitave”.
Kriza e banesave nuk është problemi i vetëm me të cilin është përballur qeveria e Sanchezit, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Partia e tij është përfshirë në disa skandale korrupsioni, ndërsa qeveria është përballur me presion edhe për çështjet e kostos së jetesës dhe emigracionit.
“Ne kemi bërë gabime dhe nuk kemi arritur gjithçka që kishim planifikuar”, tha Sanchez, duke pranuar se mbeten ende shumë probleme për t’u zgjidhur, veçanërisht në fushën e pabarazisë, shërbimeve publike dhe qasjes në banesa.
Qeveria e koalicionit të majtë përbëhet nga Partia Socialiste e Sánchezit dhe partneri i saj më i vogël, aleanca Sumar. Koalicioni nuk ka shumicë në parlament. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Spanjë pritej të mbaheshin deri në verën e vitit 2027.