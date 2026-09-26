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Spanja ka nisur me fitore edicionin e ri të Nations League, duke mposhtur Anglinë 3-2 në një ndeshje spektakolare në Wembley.
Lamine Yamal i dha avantazhin Spanjës, ndërsa Anthony Gordon dhe Harry Kane përmbysën rezultatin për Anglinë, transmeton Klankosova.tv.
Moment vendimtar ishte penalltia e humbur nga Harry Kane, i cili nuk arriti të shënonte për 3-1 dhe ta afronte Anglinë me fitoren.
Spanja e shfrytëzoi këtë moment dhe përmbysi gjithçka me golat e Álex Baena dhe Mikel Oyarzabal, duke siguruar një fitore të madhe 3-2 në Londër.
Një spektakël i vërtetë në Wembley dhe një start i jashtëzakonshëm për kampionët e botës në Nations League.