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Këshilli i Ministrave të Spanjës do të miratojë të martën një paketë emergjence për të ringjallur ekonominë dhe për të forcuar shërbimet publike në Ceuta, një muaj pas mbërritjes masive të migrantëve.
Qeveria e Spanjës planifikon të ndajë 165 milionë euro për rimëkëmbjen e Ceutës, një paketë masash emergjente që do të miratohet këtë të martë nga Këshilli i Ministrave, një muaj pas mbërritjes masive të migrantëve në qytetin autonom, shkruan Euronews, transmeton klankosova.tv.
Sipas mediave lokale, shuma do t'i shtohet planit afatmesëm të rimëkëmbjes me vlerë 180 milionë euro, në një veprim të njoftuar më parë nga Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Ekonomisë Carlos Cuerpo.
Paketa e re synon të ringjallë ekonominë lokale dhe të forcojë shërbimet publike pas një krize që ka ndërprerë aktivitetin në qytetin autonom dhe ka formësuar fillimin e vitit të ri politik.
Nga totali, 80 milionë euro do të kanalizohen në ekonominë e Ceutës gjatë katër muajve të ardhshëm, dhe 70 milionë euro të tjera janë caktuar për vitin 2027.