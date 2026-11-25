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Spanja po përballet me një klimë të thellë polarizimi politik në prag të zgjedhjeve të përgjithshme, ku Partia Popullore konservatore (PP) kryeson në shumicën e sondazheve dhe shihet si favorite për të formuar një koalicion qeverisës me partinë e djathtë ekstreme Vox.
Kryeministri socialist, Pedro Sanchez, gjatë fushatës në ishullin Tenerife, paralajmëroi qytetarët për rritjen e ndikimit të qeverive të djathta, duke përmendur politikat e Donald Trumpit, Jair Bolsonaro dhe Javier Mileit.
Sipas raportimeve të BBC, në anën tjetër, lideri i PP-së, Alberto Núñez Feijóo, kritikoi ashpër qeverisjen socialiste, duke e cilësuar atë si fyese dhe poshtëruese për shumë qytetarë.
Edhe partia Vox ka ashpërsuar gjuhën ndaj kryeministrit Sánchez, duke e akuzuar atë me tone të rënda, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, Sanchez, i njohur për qëndrimet e tij në mbrojtje të feminizmit, emigracionit dhe energjisë së gjelbër, është bërë një nga zërat më të dalluar të së majtës në Evropë.
Zgjedhjet po zhvillohen në një atmosferë të tensionuar, ku të dyja palët paralajmërojnë për rrezikun që, sipas tyre, kundërshtarët politikë paraqesin për demokracinë në vend.