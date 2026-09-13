Lajmet e fundit
Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, ka lavdëruar, por edhe kritikuar Edon Zhegrovën pas paraqitjes ndaj Sassuolos.
Ylli kosovar shënoi dy gola në humbjen 3-2 të Juventusit, duke qenë njëri prej lojtarëve më të dalluar të ndeshjes, transmeton Klankosova.tv.
Spalletti vlerësoi aftësitë e tij në duelet një kundër një, por theksoi se Zhegrova duhet të përmirësojë vendimmarrjen dhe të mos e mbajë tepër gjatë topin.
“Zhegrova bëhet i pandalshëm dhe i paparashikueshëm në situatat një kundër një. Ndonjëherë e mban shumë topin dhe mund të humbë topa të lehtë. Por, nëse luan futboll sulmues, është lojtar i jashtëzakonshëm”, deklaroi Spalletti.
Ndërkohë, mbetet e paqartë nëse Zhegrova do të ftohet nga Franco Foda për ndeshjet e ardhshme të Kosovës.