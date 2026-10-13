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Luciano Spalletti dhe Fabio Pisacane janë dënuar me nga një ndeshje pezullim pas përplasjes së ndodhur në përfundim të ndeshjes Cagliari – Juventus.
Trajneri i Juventusit u ndëshkua për sjellje provokuese ndaj kolegut të tij, ndërsa tekniku i Cagliarit për reagimin e tij, i cili kontribuoi në tensionet mes pjesëtarëve të dy pankinave.
Në komunikatën zyrtare thuhet se Spalletti mbajti një qëndrim provokues ndaj Pisacanes, duke krijuar tension, ndërsa ky i fundit reagoi ndaj sjelljes së trajnerit kundërshtar.
Të dy trajnerët ishin përjashtuar gjatë incidentit dhe tashmë do të mungojnë nga një ndeshje për shkak të pezullimit.