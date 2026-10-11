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Motër e vëlla, që u vranë të premten në Livoç të Ulët të Gjilanit, do të varrosen sot në vendlindjen e tyre, në fshatin Pozheran.
Ceremonia e varrimit do të mbahet nga ora 15:40, në Xhaminë e Pozheranit.
Njëherësh, policia ka njoftuar se i dyshuari për vrasjen është vetëdorëzuar, raporton Klankosova.tv
Brenda veturës së tij, organet e rendit kanë bërë me dije se kanë gjetur e sekuestruar pistoletë “Bereta”, me leje të skaduar, me të cilën dyshohet se është kryer vepra penale.
Me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Nga të shtënat ka mbetur i plagosur edhe axha i viktimave, i cili ndodhet në gjendje të rëndë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
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