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Dy të rinjve nga Rahoveci, Leart Morina dhe Berhan Zeka, të cilët humbën jetën tragjikisht në Gjermani, do t'u jepet sot lamtumira e fundit.
Ceremonitë mortore do të mbahen në fshatin Sapniq të Rahovecit, ku familjarët, të afërmit dhe qytetarët do të kenë mundësinë t'i përcjellin për në banesën e fundit, shkruan KP.
Sipas njoftimit, ceremonia e varrimit të Leart Morinës do të mbahet në orën 13:00, në varrezat e fshatit Sapniq.
Ndërkaq, Berhan Zeka do të varroset në të njëjtat varreza, në orën 15:00.
Vdekja tragjike e dy të rinjve në Gjermani ka lënë në pikëllim familjet e tyre dhe komunitetin në Rahovec.
Ceremonitë mortore do të zhvillohen gjatë ditës së sotme, ndërsa të dy të rinjtë do të prehen në vendlindje.