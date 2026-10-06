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Sot pritet të ketë seancë në Kuvendin e Kosovës, ndërsa afati për presidentin po 'soset'.
Kështu ka mësuar Klan Kosova nga burime të afërta me Lëvizjen Vetëvendosje.
Deri në këto momente nuk ka një njoftim zyrtar, ndërsa partitë opozitare i kanë kërkuar kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiut, që ta thërrasë seancën.
PDK po insiston që të kryhet Projektligji për ndryshimin e Ligjit të Speciales edhe në lexim të dytë dhe pastaj të trajtohet çështje a për kryetarin e shtetit. /Klankosova.tv