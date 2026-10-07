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Justina Shiroka Pula është zgjedhur Presidente e Republikës së Kosovës në minutat e para të 7 tetorit.
E votuar nga 81 deputetë, Shiroka Pula, 72 vjeçe, u bë presidentja e shtatë në krye të vendit.
Mesnata e gjeti atë në Kuvendin e Kosovës, aty ku para më shumë se 12 vitesh ishte ulur në karrigen e deputetes.
Shiroka Pula ishte deputete e Partisë Demokratike të Kosovës nga viti 2011 deri më 2014.
Pas më shumë se një dekade, ajo u rikthye në Kuvend, kësaj here jo si deputete, por për të marrë postin më të lartë shtetëror – atë të shefes së shtetit.
Në fotografitë e mëposhtme, Shiroka Pula shihet gjatë periudhës kur ishte pjesë e Kuvendit të Kosovës.
Para kësaj periudhe, ajo kishte shërbyer si pjesë e kabinetit qeveritar.
Nga viti 2008 deri më 2011, Shiroka Pula ka qenë ministre e Energjisë dhe Minierave nga radhët e PDK-së. /Klankosova.tv
Foto: Reuters