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Sot mbahet protestë në Prishtinë, e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”.
Protesta zhvillohet në sheshin “Zahir Pajaziti”, ndërsa përmes saj kërkohet reagim më i fuqishëm institucional dhe masa konkrete për mbrojtjen e grave dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore.
Organizatorët u bëjnë thirrje institucioneve që vrasjet e grave dhe rastet e dhunës të trajtohen me urgjencë dhe të ndërmerren hapa konkretë për parandalimin e rasteve të reja. /Klankosova.tv