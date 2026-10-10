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Sot është paraparë të mbahet Kongresit Ndërkombëtar me temë “Shëndeti mendor: sfidat dhe e ardhmja.
Ky njëherësh është edicioni i tetë i këtij kongresi, ngjarje kjo që fillon nga ora 10:00.
“Shoqata e Psikologëve të Kosovës & Shoqata e Psikologëve të Shqipërisë, në Ditën Botërore të Shëndetit Mendor, më datë 10-11 Tetor 2026 - organizon edicionin e 8 të Kongresit ndërkombëtar, me temën 'Shëndeti mendor, sfidat dhe e ardhmja'”, thuhet në njoftim.
Aty do të flasin ligjërues e studiues të huaj dhe vendorë nga fusha e shëndetit mendor, Psikologjisë, mjekësisë, fushën sociale dhe fusha tjera relevante.