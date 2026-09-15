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Në Gjykatën Themelore të Prishtinës mbahet gjykimi në mungesë ndaj 53 të akuzuarve për Masakrën e Mejës.
Seanca zhvillohet nga ora 09:00, transmeton Klankosova.tv
Më 27 prill 1999 në Mejë të Gjakovës u vranë 376 persona.
27 vjet më parë, forcat serbe rrethuan Rekën e Keqe dhe Lugun e Carragojës në rrethinën e Gjakovës, transmeton Klankosova.tv.
Brenda disa orëve u krye ekzekutimi më makabër dhe masakra më e madhe në luftën e Kosovës gjatë viteve 1998-1999.
Në një operacion të planifikuar u ndërprenë të gjitha rrugët duke lënë të hapura vetëm dy rrugë në drejtim të Mejës.
Grumbullimi i djemve dhe burrave në grupe nga mosha 15-60 vjeç filloi në orët e hershme të mëngjesit.
Në një bilanc të tmerrshëm u goditën 15 fshatra të rrethit të Gjakovës, duke i ekzekutuar të gjithë djemtë dhe burrat shtëpi për shtëpi.