Lajmet e fundit
Në përvjetorin e arrestimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sot në orën 12:00 do të mbahet një aktivitet simbolik para zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë.
Nënkryetari i OVL-UÇK-së, Gazmend Syla, ka bërë të ditur se përfaqësuesit e organizatave të dala nga lufta do të përcjellin mesazhe publike në shenjë solidariteti me ish-krerët e UÇK-së dhe për të shprehur pakënaqësinë lidhur me procesin gjyqësor në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, ftesë për pjesëmarrje u është drejtuar edhe kryetarëve të komunave dhe administratave komunale, të cilëve u është kërkuar të shprehin solidaritet duke dalë para objekteve komunale në të njëjtën orë./Klankosova.tv