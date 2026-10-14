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Teatri Kombëtar i Kosovës do të përkujtohet përmes një pullë postare të veçantë, e cila i kushtohet 80-vjetorit të themelimit të këtij institucioni të rëndësishëm të kulturës në vend.
Lansimi i pullës postare do të mbahet sot, në ora 12:00, në Amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës.
Përmes kësaj pulle postare shënohet një përvjetor i rëndësishëm për historinë e teatrit në Kosovë, duke vënë në pah rrugëtimin 80 vjeçar të një institucioni që ka kontribuar në zhvillimin e artit skenik dhe jetës kulturore në vend./KlanKosova.tv