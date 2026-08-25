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Sot do t’i jepet lamtumira e fundit ish-kryetarit të Prizrenit, Eqrem Kryeziut, njëherësh njërit prej figurave më historike të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Për varrimin e të ndjerit kanë njoftuar familjarët e tij, ku u bë e ditur se i ndjeri do të përcillet në banesën e fundit në Landovicë, transmeton Klankosova.tv.
Paraprakisht, nën patronatin e Komunës së Prizrenit në ora 14:30 do të mbahet një mbledhje komemorative për nder të të ndjerit në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren.