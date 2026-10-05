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Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Burim Ramadani, ka kërkuar që sot të votohet ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Ramadani e ka cilësuar ndryshimin e ligjit si një veprim institucional në mbrojtje të së drejtës dhe dinjitetit të atyre që, sipas tij, luftuan për çlirimin e Kosovës.
“Sot është një ditë përgjegjësie. Ndryshimi i Ligjit për Gjykatën Speciale është një veprim institucional në mbrojtje të së drejtës dhe të dinjitetit të atyre që luftuan për çlirimin e vendit. Ligjin duhet ta votojmë në të dy leximet. Sot!”, ka shkruar Ramadani.
Ai ka bërë thirrje që ndryshimet të miratohen në të dy leximet gjatë seancës së sotme të Kuvendit.
Kërkesa e Ramadanit vjen në kuadër të debatit politik për ndryshimin e legjislacionit që rregullon funksionimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës me seli në Hagë.