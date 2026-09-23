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Në Prishtinë, sot do të bëhet përurimi i librit “Valle tradicionale të Opojës”, me autor koreografin dhe studiuesin, Xhemali Berisha.
Libri i kushtohet traditës së pasur të vallëzimit në Opojë, duke sjellë në vëmendje vlerat artistike, kulturore dhe folklorike të kësaj treve.
Përurimi do të shoqërohet edhe me pika koreografike të interpretuara nga valltarët e Ansamblit “SHOTA”, duke e bërë këtë ngjarje një ndërthurje mes studimit, trashëgimisë së shkruar dhe interpretimit të drejtpërdrejtë të valleve tradicionale.
Përmes këtij botimi, puna e Xhemali Berishës kontribuon në dokumentimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Opojës dhe përcjelljen e saj te brezat e rinj.
Kjo ngjarje do të mbahet në ambientet e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “SHOTA”, duke filluar nga ora 12:00. /KlanKosova.tv