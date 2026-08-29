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Kjo datë është zgjedhur pasi është 50-vjetori i testit të parë bërthamor të kryer nga Shtetet e Bashkuara.
Gjatë pesëdhjetë vjetëve të fundit, më shumë se 1000 teste bërthamore janë kryer në mbarë botën.
Këto teste kanë pasur pasoja shkatërruese jo vetëm për ata që jetojnë pranë vendeve të testimit bërthamor, por edhe për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Testimi bërthamor është një aktivitet i rrezikshëm dhe i papërgjegjshëm që duhet të ndërpritet sa më shpejt të jetë e mundur.
Dita Ndërkombëtare kundër Testeve Bërthamore është një kujtesë e rëndësishme e rreziqeve që sjell testimi bërthamor dhe pse duhet të ndalet.
Në sesionin e 64-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 2 dhjetor 2009, miratimi unanim i rezolutës 64/35 e shpalli 29 gushtin si Ditën Ndërkombëtare Kundër Testeve Bërthamore.
Thelbi i rezolutës ishte se "duhet bërë çdo përpjekje për t'i dhënë fund testeve bërthamore në mënyrë që të shmangen efektet shkatërruese dhe të dëmshme në jetën dhe shëndetin e njerëzve" dhe se "fundi i testeve bërthamore është një nga mjetet kryesore për arritjen e synimi i një bote pa armë bërthamore.”
Nisja për këtë ditë u bë nga Republika e Kazakistanit, duke zgjedhur 29 gushtin si datën e respektimit për t'u lidhur me mbylljen e zonës së testit bërthamor të Semipalatinsk në të njëjtën datë në 1991.