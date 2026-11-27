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Sot shënohet “Black Friday”, apo siç njihet ndryshe “E Premtja e Zezë”, një nga ngjarjet më të mëdha të vitit në botën e tregtisë, e karakterizuar nga zbritjet dhe ofertat e shumta në produkte të ndryshme.
Kjo traditë e ka origjinën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa me kalimin e viteve është përhapur në mbarë botën, duke u bërë pjesë e kalendarit të shitjeve edhe në Kosovë dhe Shqipëri, transmeton klankosova.tv.
Por, si lindi emërtimi “Black Friday”?
Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press (AP), termi u përdor fillimisht nga policia në Filadelfia për të përshkruar trafikun e rënduar, kolonat e gjata të automjeteve dhe turmat e mëdha të qytetarëve.
Fillimisht, emërtimi kishte një kuptim negativ, pasi përshkruante kaosin që krijohej në rrugë dhe në dyqane për shkak të numrit të madh të blerësve.
Më vonë, termi mori një kuptim tjetër në botën e biznesit, duke u lidhur me periudhën kur shitësit me pakicë regjistronin rritje të shitjeve dhe kalonin nga humbjet në fitim.
Sot, “Black Friday” konsiderohet një nga periudhat më të rëndësishme për tregtinë, me miliona konsumatorë që presin këtë ditë për të përfituar nga ofertat dhe zbritjet në dyqane fizike dhe platforma online.