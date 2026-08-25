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Juventusi rikthehet fuqishëm te Alexander Sorloth.
Sipas Gazzetta dello Sport, pas paraqitjeve jo bindëse të Kolo Muanit, norvegjezi i Atletico Madridit është rikthyer në krye të listës së dëshirave të Luciano Spallettit.
Strategjia e bardhezinjve lidhet me Nico Gonzalez. Argjentinasi dëshiron të rikthehet te Atletico dhe Juventusi shpreson ta përdorë atë në një marrëveshje shkëmbimi, për të ulur kërkesat e klubit madrilen dhe për të siguruar transferimin e Sorloth.
Norvegjezi shihet si profili ideal për sulmin e Spallettit, pasi në tri sezonet e fundit ka shënuar rregullisht të paktën 20 gola në sezon.