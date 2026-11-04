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Arbenita Sopaj, ligjëruese në Universitetin Amerikan të Kosovës, ka komentuar rezultatet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ajo në emisionin " Edicioni Special" në Klan Kosova ka vlerësuar se ndër faktorët që ndikuan në këtë rezultat janë vështirësitë ekonomike të qytetarëve amerikanë, si dhe politika e jashtme e presidentit Donald Trump.
“Parimisht është arsyeja ekonomike, qytetarët kanë filluar të kenë probleme financiare që të mbijetojnë e disa premtime që Trump veçse ka thënë se do t’i mbajë, por që realisht është në kundërshtim me politikën e tij...Pastaj, arsyeja e dytë dhe më e rëndësishmja mendoj është që Trump ka vendosur që të ketë një politikë shumë të ashpër në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare ku edhe ka pasur përfshirje të hatashme në luftën e Izraelit me Palestinën dhe tash këtë të fundit me Iranin, gjë që e ka dëmtuar ekonominë e Amerikës edhe konsumimin e derivateve etj…”, tha mes tjerash Sopaj.
Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA sollën përmbysje në fuqinë e republikanëve në dy dhomat e Kongresit.
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