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Spektakli i radhës i “Big Brother VIP Kosova 5” vjen sonte, duke rikthyer vëmendjen te zhvillimet dhe dinamikat mes banorëve të shtëpisë më të famshme në vend.
Pas debateve, përplasjeve dhe situatave të krijuara gjatë ditëve të fundit, publiku pret të mësojë se çfarë do të ndodhë në spektaklin e sontëm.
Vëmendje pritet t'u kushtohet edhe marrëdhënieve mes banorëve, tensioneve të krijuara dhe ngjarjeve që kanë nxitur diskutime jashtë shtëpisë.
Prime-i nis nga ora 21:00, drejtpërdrejt në Klan Kosova. /Klankosova.tv