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Të mërkurën (16 shtator), Gjykata Speciale dha aktgjykim dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Për dënimet drakonike ndaj tyre, gjithsej 81 vjet për të katërtit, do të diskutohet mbrëmjen e sotme në emisionin Rubikon në Klan Kosova.
Cila është kundërpërgjigja ndaj Gjykatës Speciale?
- Çfarë hapësire për veprim politik, juridik apo institucional ka Kosova?
- Çfarë pasojash mund të prodhojë ky vendim për vendin dhe skenën politike?
- A mund të rikthehet në pikëpyetje legjitimiteti i një gjykate të themeluar nga vetë Kuvendi i Kosovës?
Të ftuar në panel janë Arben Ratkoceri, Avni Arifi, Meliza Haradinaj, Vehbi Kajtazi dhe Labinot Balaj, ndërsa drejtpërdrejt nga Haga flet Mentor Beqiri.
Klan Kosova, 20:45.