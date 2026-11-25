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Çështja e paralajmërimeve për krizë energjetike, do të jetë pjesë e debatit të sotëm në Rubikon të Klan Kosova.
- Pse Kosova ende s’ka kapacitete të reja prodhuese?
- Sa rrymë prodhon vendi dhe sa importon për ta mbuluar konsumin?
- Pse nuk u parandalua dimri i vështirë që po paralajmërohet?
- A na presin reduktime dhe sa mund të na kushtojë importi në ditët më të ftohta?
- Çfarë nënkupton vendimi i Qeverisë Kurti për ndalimin e tregtimit të energjisë me kompanitë serbe?
- Kush importoi rrymë nga Serbia dhe pse deri tani kjo u mohua Qeveria Kurti?
Për këto dhe çështje të tjera të energjisë, sonte me Arben Mustafën, Ajrina Gashin, Ermal Sadikun, Pranvera Dobrunën dhe Burim Ejupin.
Klan Kosova, 20:45.