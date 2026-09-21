Lajmet e fundit
Gazetari dhe autori i emisionit Rubikon në Klan Kosova, Adriatik Kelmendi, ka bërë të ditur se ka realizuar një intervistë me Pierre Richard Prosper, avokatin e ekipit të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kelmendi ka paralajmëruar se intervista sjell diskutime mbi zhvillimet dhe çështjet që lidhen me rastin e Thaçit.
“Sapo e regjistrova një intervistë super të rëndësishme me avokatin e ekipit të Thaçit, Pierre Richard Prosper. Besoj se të gjithë duhet ta shikojnë për përgjigjet e forta që ka dhënë – analizën, kritikat, akuzat, strategjinë dhe rrugën përpara”, ka shkruar Kelmendi.
Ai ka bërë të ditur se menjëherë pas avokatit, do të jenë live edhe me deputetin e PDK-së, juristin Përparim Gruda./Klankosova.tv