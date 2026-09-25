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Në aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, Trupi Gjykues përmendi me emër Behajdin Allaqin dhe paraqiti konstatimet e tij për zhdukjen e Allaqit më 1998.
Kush ishte veprimtari i dekoruar si “Hero i Kosovës”?
Çfarë thuhej në Komunikatën nr. 61 për fatin e tij dhe pse gjykata e cilësoi atë si përpjekje për të fshehur të vërtetën? Çfarë dimë për zhdukjen e Behajdin Allaqit?
Çfarë kanë thënë ndër vite figurat politike për këtë rast?
Dhe cilat pyetje mbeten ende pa përgjigje?
Sonte në Rubikon, përmes dokumenteve, deklaratave dhe pamjeve të kohës, i kthehemi historisë së Behajdin Allaqit dhe pyetjeve që e kanë përcjellë këtë rast për gati tri dekada.
Në panel Rina Mujku dhe Vehbi Kajtazi.
Klan Kosova, 20:45.