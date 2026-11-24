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Mashtrimet duke u thirrur në sëmundje janë kthyer në një fenomen të përhapur dhe sonte në KIKS Kosova zbulojmë një tjetër rast nga brenda.
Kushtrim Dervishi kërkoi para për një operacion të syrit, madje caktoi edhe datë, por hulumtimi ynë zbuloi se asnjë operacion nuk ishte planifikuar askund.
Qëllimi ishte marrja e parave, por Kiksi pas hulumtimit të gjitha parat të 3,500 eurot ua ka kthyer donatorëve.
- Sa telefonata u bënë në Kiks Kosova për këtë rast?
- Si u përdorën thirrjet në radio për të ushtruar presion ndaj emisionit dhe autorëve për të arritur te paratë?
- Si Kushtrim Dervishi nxiti thirrje ndaj gazetares Sara Aliu, me persona që u shtirën herë si avokatë e herë si policë nga stacione të ndryshme, por me numra jozyrtarë?
Nga ora 19:00, në Klan Kosova.