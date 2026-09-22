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Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë sonte do të zhvillohet nata e shatë me radhë e protestës kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë tubimit sheshi i kryeqytetit pritet të jehojë nga thirrjet “UÇK” dhe “Jo në emrin tim”.
Gazetarja e Klan Kosova, Vesa Hoda, raportoi nga vendi i ngjarjes se tanimë qytetarët kanë filluar ta mbushin sheshin.
Ndonëse jemi pak minuta para protestës dhe koha ndoshta nuk është më e favorshme se e ditëve të tjera pasi pak më parë ka rënë edhe shi, por qytetarët tashmë kanë filluar të grumbullohen dhe ajo çka po bie në sy është se shumica prej tyre janë me simbole kombëtare. Tashmë po bëhet një javë qysh nga fillimi i kësaj proteste, por mbrëmë, pra ditën e djeshme e cila ka qenë dita e gjashtë, ka pasur fjalim nga organizatori Çlirim Haziri, i cili është i biri i dëshmorit Xhavit Haziri, i cili ka thënë se protestat nuk do të ndalen derisa të plotësohet kërkesa, e që kërkesa kryesore e tyre është ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës qysh nga viti 2015”, ka thënë Hoda.