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Protesta “Jo në emrin tim” vazhdon edhe sonte në natën e saj të 14-të në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Organizatori i protestës, Çlirim Haziri, do t’i kërkojë Qeverisë ta procedojë sa më parë në Kuvend projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, dhe që deputetët ta votojnë pa humbur kohë.
Para protestuesve do të flasin edhe veterani dhe profesori Valon Murati, matematicieni dhe publicisti Leart Ajvazi, si dhe këngëtari Hysni Klinaku, i cili do të interpretojë edhe një këngë, transmeton Klankosova.tv.
Në ekranin LED do të shfaqet videoja “Rrëfimi i ushtares”, ndërsa një nga momentet simbolike të mbrëmjes do të jetë një minutë heshtje për drejtësinë.
Protesta nis në orën 21:00.